Campeonato Paulista 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Santos x Corinthians

Nesta segunda-feira (8), Santos e Corinthians se enfrentam pelas semifinais do Campeonato Paulista 2019. O jogo será no Pacaembu às 20h00 (horário de Brasília).

O Santos clama a torcida no Instagram, para a partida desta segunda, com um post remomorando os grandes momentos do clássico.

Já o Corinthians, que leva a vantagem mínima, conquistada pelo 2 a 1 na Arena, relembrou a data como o dia da vitória em cima do Palmeiras que deu o título do Paulistão 2018, há exatamente um ano.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.