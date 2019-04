Campeonato Mineiro 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Atlético Mineiro x Boa Esporte

View this post on Instagram

🏟 VAMOS LOTAR O MINEIRÃO! Já somos 32.675 torcedores garantidos para a decisão da semifinal do Mineiro, contra o Boa Esporte. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧒🏽👶🏽 A gratuidade para crianças até 12 anos está condicionada à retirada de ingressos em qualquer um dos postos de venda, até sábado (6/4). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🎟 Compre seu ingresso! Sócios GNV: ▶ ingressogalonaveia.com.br Não-sócios: ▶ ingressofacil.com.br