Campeonato Gaúcho 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Grêmio x São Luiz

View this post on Instagram

O resultado não foi o esperado no Chile. Amanhã voltamos aos trabalhos em Porto Alegre, visando a partida de domingo, pela semifinal do #Gauchão2019! 🇪🇪💪🏼🏆🏆🏆 #UCxGRE #Libertadores2019 #PuroSentimento | 📸: @lucasuebel / Grêmio FBPA