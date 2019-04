Campeonato Carioca 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Flamengo x Fluminense

View this post on Instagram

Flamengo perde para o Peñarol por 1 a 0 no Maracanã. O Mais Querido volta a campo no próximo sábado, às 19h, contra o Fluminense. A partida é válida pela semifinal do Campeonato Carioca. Ingressos à venda em: flamengo.com.br/ingressos ⠀ #aquiehdiferente #adidas #Brahma #CRF #Flamengo #Mengão #MRVEngenharia #NaçãoRubroNegra #Tim #UniversidadeBrasil #WixFla #MultimarcasConsórcios #BancoBS2