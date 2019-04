View this post on Instagram

FALA NAÇÃO, AZUL! HOJE É DIA DA NOSSA TERCEIRA BATALHA PELA @LIBERTADORESBR! BORA JOGAR JUNTOS PARA BUSCARMOS MAIS UMA VITÓRIA E CONSOLIDAR AINDA MAIS A LIDERANÇA DO NOSSO GRUPO! VVVVVAAAAAMMMMMOOOOOSSSS!!!! #VamosLaBestia #ReconquistarSantiago