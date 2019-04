Torcedor leva crânio do avô para festa do Racing

A torcida do Racing tomou o Obelisco, ponto turístico no centro de Buenos Aires, para comemorar a conquista do título argentino no último domingo, 31, e teve até 'caveira' presente na celebração.

Gabriel Aranda segurava um crânio durante a festa e garantiu que era do seu avô, também torcedor da equipe de Avellada. "Eu trouxe meu avô Valentín. Eu tirei do túmulo para comemorar, deve estar orgulhoso de mim", declarou em entrevista ao TNT Sports.