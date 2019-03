Messi faz 2, Barcelona vence o Espanyol e abre 13 pontos na liderança do Espanhol

Com a mais do que habitual atuação decisiva de Lionel Messi, o Barcelona venceu o Espanyol no clássico da Catalunha por 2 a 0, no Camp Nou, neste sábado, e abriu 13 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. O craque argentino marcou os dois gols do duelo.

Com o triunfo, o Barcelona foi aos 69 pontos. O Atlético de Madrid, segundo colocado e que ainda joga na rodada, soma 56 pontos, muito distante do time catalão, que caminha a passos largos para conquistar o bicampeonato espanhol. O Espanyol é o 14º colocado, com 34 pontos.

Como acontece há várias temporadas seguidas, em quase todos os finais de semana, Messi brilhou. O craque argentino fez os dois gols do triunfo na reta final do clássico, quando o duelo estava equilibrado e o Barcelona tinha dificuldades para furar a defesa do rival.

O repertório variado de Messi contou com mais um gol de falta, cobrada com um toque por cima da barreira e que entrou com ajuda do zagueiro Victor Sánchez, que tentou tirar a bola de cabeça, mas mandou para o gol, e a tradicional finalização de esquerda, rasteira, no canto do goleiro, após bom passe do brasileiro Malcom. Messi alcançou a marca de 40 gols pela décima temporada consecutiva e é o artilheiro isolado do torneio, com 31 gols.

No jogo que abriu o sábado, o Getafe, quarto colocado, com 46 pontos, foi derrotado em casa por 2 a 0 pelo Leganés e perdeu a oportunidade de encostar no Real Madrid, terceiro colocado. O Leganés pulou para a 11ª posição e tem 36 pontos.