Campeonato Paulista 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Corinthians x Santos

O dono da camisa 3 foi devidamente apresentado! #BemVindoJorge "Muito feliz de estar num grande clube como o Santos. Me sinto muito honrado em defender essa camisa. Fiquei bastante ansioso esperando as negociações se concretizarem. A gente sabe que é sempre difícil o time da Europa liberar o retorno do jogador pro Brasil, mas esperei e fiquei muito feliz por tudo que o Santos fez por mim" "Me senti bem fisicamente nos treinos de ontem e hoje, conversei com a comissão técnica e eles estão me avaliando para saber o melhor momento de estrear. O torcedor pode esperar muita garra, determinação e o foco no dia a dia. Vou trabalhar pra poder dar orgulho pra nação santista"