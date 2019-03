Técnico Pintado deixa o São Caetano

Treinador do São Caetano desde fevereiro do ano passado, Pintado não comanda mais o São Caetano. O treinador foi desligado do clube na tarde hoje, mas o anúncio oficial deverá ser feito apenas amanhã à tarde.

Pintado participou da boa campanha no Estadual do ano passado, quando o time foi eliminado nas quartas de final pelo São Paulo. Na atual temporada, o clube acabou sendo rebaixado para a Série A-2 do Campeonato Paulista. Assim como o Azulão, o treinador não se pronunciou oficialmente sobre sua saída. “Vou esperar o comunicado oficial da diretoria. Prefiro que eles se manifestem primeiro. Não esperava passar pelo que passamos esse ano (rebaixamento), mas o clube tem vida própria. Vai seguir sua vida. E terá outro desafio pela frente que é a Série D do Campeonato Brasileiro”, disse o treinador ao Metro. Mesmo sem declarar oficialmente sua saída, o treinador disse que não tem mágoas do clube. “Nenhuma. A vida segue. Eu agradeço por mais esse período a frente do clube. Passamos bons momentos e só tenho lembranças amigáveis”, ressaltou.