Jogador do Galatasaray erra pênalti de propósito e é elogiado pela torcida; entenda

O capitão do time sub-14 do Galatasaray ganhou elogios por um gesto raro de fair play ao errar de propósito um pênalti que considerou ter sido marcado de forma equivocada pela arbitragem.

Beknaz Almazbekov, capitão de 13 anos do time turco, driblou do lado esquerdo da área e caiu ao ser pressionado por um zagueiro do Istanbulspor.

O árbitro concedeu um pênalti, mas Almazbekov discordou.

Ele rejeitou a oportunidade de duplicar a vantagem quando seu time já vencia por 1 x 0, e chutou a bola intencionalmente para fora. A partida ocorreu no dia 24 de março.

A equipe de Almazbekov acabou derrotando o Istanbulspor por 3 x 0.