Campeonato Carioca 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Fluminense x Flamengo

View this post on Instagram

‪Bom dia, Nação! Hoje tem semifinal da Taça-Rio e o apoio da Maior Torcida do Mundo será fundamental na busca por mais uma vitória temporada. Os ingressos estão à venda em 👉 https://bit.ly/2IFUw9D #CRF ‬ ⠀ 📷 @alexandrevidalfotografo ⠀ #aquiehdiferente #adidas #Brahma #CRF #Flamengo #Mengão #MRVEngenharia #NaçãoRubroNegra #Tim #UniversidadeBrasil #WixFla #MultimarcasConsórcios