Lutador Conor McGregor anuncia aposentadoria do MMA

O lutador irlandês Conor McGregor, uma das grandes estrelas do MMA, anunciou nesta terça-feira (26), em um breve comunicado no Twitter, que irá se aposentar do esporte.

Atualmente com 30 anos de idade, McGregor não luta desde outubro, quando foi derrotado no UFC 229 pelo russo Khabib Nurmagomedov. No entanto, o ex-campeão dos pesos leve e pena possui 21 vitórias em 25 lutas na carreira.

"Ei, rápido anúncio, eu decidi formalmente me aposentar do esporte conhecido como 'Mixed Martial Art' (MMA) hoje. Eu desejo que todos os meus antigos colegas estejam indo bem em competição. Agora eu me junto aos meus ex-parceiros neste empreendimento, já na aposentadoria. Pina Coladas "Proper" para mim, caras", escreveu o lutador.

Os fãs de McGregor ainda estão duvidando da aposentadoria, já que em 2016, o irlandês também anunciou no Twitter que estava deixando o esporte.

A aposentadoria do lutador foi informada horas depois de McGregor ter dado uma entrevista ao programa "The Tonight Show", de Jimmy Fallon. Nele, o irlandês até tinha informado que a sua próxima luta estava sendo "negociada" para ser realizada em julho.

O polêmico lutador começou a ter destaque pela rivalidade com o brasileiro José Aldo. Recentemente, McGregor ganhou ainda mais notoriedade após uma luta de boxe contra Floyd Mayweather.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2019