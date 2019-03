Conor McGregor, que acaba de anunciar aposentadoria, é investigado por abuso sexual

A estrela do UFC Conor McGregor, que anunciou sua aposentadoria do MMA nesta terça-feira, está sendo investigado por uma acusação de abuso sexual na Irlanda. O caso teria ocorrido em dezembro, de acordo com pessoas próximas da investigação.

O atleta ainda não foi formalmente indiciado por algum crime, porém foi detido em janeiro como parte das investigações. É costumeiro da justiça europeia não prender um acusado imediatamente, o que permitiu com que McGregor fosse liberado após responder perguntas da polícia.

O advogado que representa McGregor na Irlanda não respondeu a redação do The New York Times, que reportou o caso.

Uma porta-voz do lutador afirmou que a investigação não tem a ver com a decisão de Conor por se aposentar.