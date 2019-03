Time de base de Campinas luta para bancar viagem a campeonato mundial na Suécia

Trinta meninos de um time de futebol de base estão lutando para conseguir dinheiro para ir à Suécia, em julho, onde competirão em um dos maiores campeonatos internacionais sub-20.

Os atletas do Projeto Bugrinho Ouro Verde, de Campinas, se classificaram para o Gothia Cup, que recebe anualmente mais de 1500 equipes do mundo todo na cidade sueca de Gotemburgo. A conquista se deu após a vitória das equipes sub-13 e sub-15 na categoria Ouro na Copa Floripa (SC), em 2018. No mesmo ano, o Bugrinho venceu mais oito campeonatos, saindo invictos em cinco deles.

No entanto, o transporte aéreo terá de sair do bolso dos próprios jogadores, que terão apenas hospedagem e alimentação pagas como prêmio da Copa Floripa.

Os pais tem até o dia 30 de junho para arrecadar dinheiro, o que estão fazendo das maneiras mais diversas – vaquinhas online, bazares, bancas de pastel e espetinho, rifas, e até um bingo, marcado para o dia 1º de maio em Campinas. Um grupo de doze mães, que se nomearam "Mães em Ação", está organizando boa parte das vendas e também contatando veículos da imprensa para chamar atenção para a causa dos filhos.

Natan, zagueiro do Bugrinho, joga no Projeto há quatro anos. Ele conta que o bom entrosamento do time foi um dos fatores principais para a leva de vitórias que tiveram no último ano. Agora, eles também estão unidos para arrecadar o dinheiro para a viagem, ajudando suas mães em todos os projetos. O zagueiro de 15 anos comenta que esta tem sido uma jornada difícil: "todos os finais de semana que a gente tinha para estar com a família, passear, a gente tá fazendo eventos, pra realizar os nossos sonhos".



"A gente tá muito ansioso", conta. "Pegando firme nos treinos, treinando bastante. A gente sabe que não é fácil, mas estamos dando nosso máximo para chegar lá e fazer um bom campeonato".

A escola faz parte de uma das unidades oficiais do Guarani FC, e é coordenada pelo ex-lateral direito do clube, André Ceará.

Para Natan, o time "entra pra ganhar, não importa quão difícil ou fácil seja [o jogo]". Seja na briga por troféus ou pelas passagens de avião, o Projeto Bugrinho Ouro Verde entrou para ganhar.

