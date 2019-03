VÍDEO: Cansaço físico faz tenista espanhol de 19 anos desabar em quadra

Um tenista espanhol de 19 anos desabou na quadra durante um jogo da modalidade no Open de Miami, campeonato sediado na cidade estadunidense.

Na quarta-feira, a Tennis TV divulgou o vídeo do momento, que mostra o atleta Nicola Kuhn caindo no chão após experienciar cãibras intensas no corpo todo.

"Tênis pode ser um esporte BRUTAL", escreveu o veículo no Twitter.

Tennis can be a BRUTAL sport 😥

2hrs+ into his match with Mischa Zverev, Nicola Kuhn collapses with cramp… Get better soon, Nicola 🙏#MiamiOpen pic.twitter.com/2psBLAyTre

