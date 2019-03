'Somos candidatos ao título', diz técnico da Seleção sobre Copa do Mundo de futebol feminino

A Copa do Mundo de futebol feminino será disputada entre junho e julho, na França. E o Brasil, do técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, surge mais uma vez como um dos favoritos, apesar do esporte ainda ter graves problemas de incentivo no país. Em entrevista ao Metro Jornal, o treinador falou da boa expectativa para a competição e da torcida para poder contar com jogadoras hoje lesionadas. O Brasil caiu no Grupo C e terá como rivais na primeira fase Austrália, Itália e Jamaica.

Como chega o Brasil para o Mundial?

Somos uma equipe que tem potencial e condições para buscar o título, uma coisa que o futebol brasileiro corre tanto atrás. É o status normal de uma seleção que sempre ficou entre as melhores. Obviamente é um dos candidatos.

Mas o Brasil corre por fora ou entra como um dos mais fortes?

A gente não corre por fora. Corremos por dentro. Claro que temos que fazer ainda alguns ajustes. Houve uma preocupação geral depois que o Brasil não venceu o torneio agora nos EUA [She Belives, vencido pela Inglaterra, que terminou com o Brasil na 4ª e última colocação]. Mas era um torneio preparatório e estávamos com atletas fora de ritmo de jogo. Sabíamos que seria difícil, mas isso não tira o potencial da Seleção até chegar o Mundial. Sabemos que aumentou o número de candidatas ao titulo e o Brasil continua entre elas.

Lucas Figueiredo/CBF

Houve uma mudança desde a sua primeira passagem?

São momentos diferentes. Na primeira passagem adquirimos um status grande porque tivemos uma seleção permanente. Houve uma evolução no lado físico e técnico. Depois do Pan-Americano e da Olimpíada, a maioria das jogadoras foi para o futebol do exterior, o que mostra a evolução delas. Dali pra frente, a gente já não teve mais esse privilégio, essa condição de ficar treinando. O que houve, sim, foi uma evolução psicológica, um amadurecimento de muitas atletas, que na época estavam ainda iniciando na Seleção e, aliadas às mais experientes, melhoraram. Acredito que temos hoje um time mais maduro para o Mundial.

Temos um número maior de jogadoras com capacidade de decidir?

Se todas as atletas estiverem à disposição, nós temos atletas como a Marta, Bia Zaneratto, Cristiane, jogadoras que decidem. Mas hoje a Cristiane e a Bia estão machucadas. Só a Marta à disposição. Estão surgindo novas atletas em quem apostamos também. Mas em capacidade de decidir, essas três são atletas que têm esse poder. Vamos esperar ver se tudo corre bem e todas possam estar conosco.

O cenário do futebol feminino mudou muito nos últimos anos? Ou as favoritas são as mesmas?

Houve uma mudança brusca no cenário mundial, assim como no masculino. Veja na última Copa do Mundo masculina, quantas surpresas. O feminino acompanhou essa mudança. No mundial de 2015 tínhamos cinco ou seis com condições de ganhar. Hoje temos tranquilamente umas dez. Houve uma grande evolução em outros países. Agora é que estamos melhorando nossas condições e a tendência é o Brasil também melhorar.

E como você vê o futebol feminino hoje no Brasil? Houve evolução?

Cresceu muito, temos hoje as séries A e B. Muitas equipes grandes passaram por uma obrigação de ter equipes e montaram times. A CBF [Confederação Brasileira de Futebol] e a Conmebol [Confederação Sul-Americana de Futebol] também insistiram para que isso acontecesse. Teremos inclusive o campeonato Sub-17, coisa que não existia. Hoje estamos dando espaços importantes. No adulto, no Paulista, a Federação tem feito um trabalho bom. Temos outros lugares em que o desenvolvimento é bem feito, embora careça de muito ainda. Mas a criação das séries A e B com muitas equipes foi um avanço gigantesco para o futebol feminino.