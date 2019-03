Um estudante do curso técnico de Agropecuária da Etec Benedito Storani, de Jundiaí, levou a medalha de ouro de tênis unificado nos Jogos Mundiais das Olimpíadas Especiais em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, entre 14 e 21 de março.

A competição é disputada entre pessoas com deficiência intelectual do mundo todo. Gustavo Paz, medalhista de ouro, formou dupla com Mateus Silva, portador de autismo leve. Ambos competiram na modalidade unificada, em que metade da equipe é composta por pessoas com deficiência intelectual. Gustavo e Mateus foram também campeões estaduais e nacionais na modalidade.

A final do torneio foi disputada com uma dupla de atletas paquistaneses, e a vitória foi dos brasileiros por 2 sets a 1.