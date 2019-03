Richarlison substitui Neymar nos amistosos da seleção: 'Vim para fazer gols'

Titular absoluto da Seleção Brasileira, Neymar está fora dos dois próximos amistosos – sábado, às 14h, contra o Panamá, e, terça-feira, contra a República Tcheca –, por conta de sua lesão no quinto metatarso do pé direito. E na sua posição, Tite já definiu quem vai ocupar o setor direito do ataque, ao menos contra os panamenhos, no Estádio do Dragão: Richarlison.

Ele vai completar a equipe que será formada também por Ederson, Fagner, Militão, Miranda, Alex Telles, Casemiro, Arthur, Lucas Paquetá, Philippe Coutinho e Roberto Firmino.

O atacante do Everton tem se destacado na liga inglesa justamente pelo seu poder de finalização. Em entrevista coletiva concedida ontem na cidade de Porto, em Portugal, o jogador de 21 anos lamentou a ausência de Neymar, com quem divide a artilharia da Seleção após a Copa do Mundo com três gols, mas passou longe de fugir à responsabilidade de mandar as bolas para a rede pelo Brasil.

“Neymar faz grande falta para nós. Todos aqui sabem da responsabilidade e eu vou fazer o melhor para que a Seleção possa vencer as partidas. Claro que o Neymar torna fáceis os jogos difíceis, mas vamos suprir muito bem a ausência dele aqui”, declarou Richarlison, antes de concluir: “Vim com intenção de ser artilheiro e fazer gols em todas a partidas. Sou um cara que busca sempre o gol e fui convocado justamente por isso. Vou buscar essa artilharia com a camisa da Seleção.”