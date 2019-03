Briga no gelo: patinadora americana é investigada por chutar e cortar rival coreana com patins

A patinação no gelo é um esporte conhecido por polêmicas e intrigas entre atletas – a mais famosa delas virou filme premiado no Oscar, com "Eu, Tonya" em 2017.

Nesta quinta-feira (21), um novo caso real surgiu na mídia, e parece ter saído de um filme.

A patinadora artística Mariah Bell, americana de 22 anos, está sendo investigada por, supostamente, ter chutado e cortado a panturrilha da patinadora coreana Lin Eun-soo, de 16 anos. O caso ocrreu durante os ensaios para o Campeonato Mundial de Patinação Artística da ISU, na quarta-feira (20).

A agência de Eun-soo, All That Sports, contou à imprensa americana que a atleta estava patinando lentamente pelo rinque após completar sua coreografia, quando Mariah Bell – que seria a próxima a ensaiar – chutou e espetou a panturrilha da coreana com as lâminas de seus patins.

Os representantes da atleta de 16 anos ainda afirmaram que Bell não se desculpou após o incidente, e continuou a ensaiar para sua rotina. Eun-soo teria sofrido um corte e foi recebida para tratamento médico.

As duas atletas treinam com o mesmo técnico, e um representante da agência de Eun-soo vazou uma informação de que Bell estaria fazendo bullying com a patinadora mais nova há meses.

Portando evidências em vídeo do ocorrido, a agência pediu à União Coreana de Patinação para fazer uma reclamação sobre Mariah Bell à União Internacional de Patinação, o órgão internacional que comanda a modalidade.

A denúncia foi feita, mas pode ser difícil provar que o ferimento foi intencional, segundo oficiais da União Coreana de Patinação.