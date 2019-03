Esporte universitário envolve 80 mil estudantes brasileiros em 2018

Com um calendário de 17 competições nacionais e internacionais, o esporte universitário envolveu 80 mil atletas estudantes brasileiros ao longo do ano de 2018, segundo a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), que premiou ontem (20) os destaques do setor. Os atletas têm entre 18 e 25 anos e estudam em cursos de nível superior em 800 instituições de ensino das 27 unidades da federação.

Participaram da cerimônia de entrega de prêmios aos melhores do ano o presidente da CBDU, Luciano Cabral, o iatista Lars Grael, ganhador de medalhas olíímpicas, e os presidente dos comitês Olímpico Brasileiro, Paulo Wanderley, e Paralímpico Brasileiro, Mizael Conrado.

Foram premiados atletas de 20 categorias, que correspondem às modalidades dos Jogos Universitários Brasileiros. Além disso, foram homenageados parceiros do esporte universitário.

Na categoria que reconhece o trabalho das instituições de ensino superior, o primeiro lugar ficou com a Unip-SP, seguida pela UniFortaleza, a Universidade de Brasília, a Unissau Pernambuco e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Já o ranking das federações estaduais teve São Paulo no topo, com o Distrito Federal em segundo, e o Ceará, o Rio de Janeiro e Goiás em seguida.

As competições do esporte universitário deste ano já começaram. Desde o dia 19, o Parque da Cidade, em Brasília, recebe os Jogos de Praia dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), com atletas de 10 estados. As modalidades em disputa são beach hand, beach soccer, futevôlei e vôlei de praia e as partidas vão até sábado (23).