Jorge Campos vive! Estas são as 13 camisas de futebol mais feias da história; confira fotos

Não é sempre que a diretoria do time faz a contratação certa ou assina com o técnico novo. No entanto, se tem algo que irrita os torcedores mais que tudo, é quando as cores da camisa ou o modelo tradicional ficam aquém do esperado.

Alguns não sabem lidar bem com mudanças, principalmente quando uma marca esportiva decide inovar e macular o "manto sagrado" – forma usada por muitas torcidas para se referir aos uniformes do clube do coração.

Nesta semana um vazamento da suposta nova camisa do Flamengo causou polêmica, e olha que não havia nenhuma mudança radical assim. Agora, imagine o que os torcedores dos times que estão nesta lista pensaram.

O sítio estrangeiro El Tiempo fez uma recapitulação das ideias mais ousadas (loucas) da história do futebol moderno. Abaixo listamos as camisas para que nossos leitores possam opinar. E aí, caro leitor? O que acha do seu time jogando com uma dessas?

