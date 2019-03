Suco detox de Aloe Vera: planta tropical possui inúmeros benefícios; confira receita e propriedades

Se você tem um plano de exercícios e de alimentação esta bebida de Aloe Vera pode ajudar a perder peso de maneira mais rápida. Segundo o sítio estrangeiro Medical News Today, esta planta tem propriedades antibacterianas e antioxidantes.

Ela é costumeiramente usada em países tropicais como tratamento medicinal para problemas de pele e pode ajudar a manter a saúde do órgão, prevenindo as rugas. O portal ainda ressalta estudos científicos que apontam a capacidade da Aloe Vera de controlar o nível de glicose no sangue.

Antes de sair tomando este detox todos os dias, lembre-se: é importante consultar um nutricionista para desenvolver uma alimentação balanceada e de acordo com os seus objetivos, potencializar os resultados e tornar o processo mais saudável .

Detox de Aloe Vera com laranja e morango; confira receita para emagracer

Ingredientes

Três morangos

Uma laranja

Uma colher de sobremesa de gel de aloe vera (15g)

Meio copo de água (100ml)

Preparação: leve tudo ao liquidificador e bata até que o líquido fique bem homogêneo. A bebida é ótima para tomar pelas manhãs.

confira a tabela nutricional do gel de Aloe Vera, segundo o sítio FatSecret: