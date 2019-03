Campeonato Paulista: a situação de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo para a última rodada

O Campeonato Paulista chega a seus últimos jogos da primeira fase com três grandes classificados, São Paulo no risco de não jogar as quartas de final e quatro times lutando para fugir do rebaixamento. O Metro Jornal explica tudo o que está em disputa nas partidas da 12ª rodada do Paulistão – todos os jogos serão às 21h30.

São Caetano x São Paulo

Estádio Anacleto Campanella, São Caetano

A principal partida da rodada, de longe, será entre São Caetano e São Paulo. De um lado, um gigante ainda luta para conseguir uma vaga nas quartas de final e não passar pelo vexame da eliminação precoce; do outro, o Azulão precisa de uma vitória para fugir do rebaixamento para a Série A2.

Sem seu principal jogador, Hernanes, que está machucado, o técnico Vagner Mancini vai ter dor de cabeça para montar a equipe. Um substituto natural, Nenê, também não se recuperou de lesão e está fora. Everton, que poderia participar, ainda não está confirmado, já que também trata de lesão. Assim, meninos como Helinho e Antony devem ganhar protagonismo ao lado de Pablo no jogo decisivo.

Ao São Paulo basta vencer para se garantir nas quartas, provavelmente em segundo do Grupo D, já que o Ituano tem 17 pontos e saldo de 8 gols – o Tricolor tem 3. Se empatar, o time da capital precisa torcer para o Oeste empatar ou perder do Mirassol, ou então que o time do interior não vença por 4 gols ou mais de diferença. Se perder do Azulão, tem que rezar para o Oeste não vencer de jeito nenhum.

Palmeiras x Ponte Preta

Allianz Parque, São Paulo

O Verdão está tranquilo, líder do Grupo B, com 22 pontos e saldo de 7 gols, três pontos a frente do Novorizontino, que tem 19 pontos e saldo de 1. Se empatar com a Macaca, já garante o topo da chave. Se perder, torce para o Tigre não golear a Ferroviária.

Em terceiro na classificação geral, o Palmeiras quer a melhor campanha, que garante benefícios até as fases finais. Para isso, precisa vencer e torcer por tropeços de Red Bull (24 pontos), e Santos (23). Mesmo com bons 19 pontos, a Ponte não tem mais chances de classificação e muito menos de rebaixamento.

Ituano x Corinthians

Estádio Novelli Júnior, Itú

Aqui é um jogo de classificados. Os dois times agora buscam a vitória para levar a boa pontuação para a próxima fase e garantir benefícios de mando de campo. Com 17 pontos, o Ituano lidera o Grupo D e precisa de um empate para ser líder. Se vencer, pode ficar com a quarta melhor campanha geral.

O Timão tem 18 pontos e precisa da vitória para garantir a liderança do Grupo C e, talvez, a quarta melhor campanha geral. Se perder ou empatar, precisar torcer para a Ferroviária, com 17 pontos, não vencer o Novorizontino, senão cai para a segunda colocação.

Botafogo x Santos

Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto

O Peixe é o outro grande que está tranquilo na competição. Classificado há algumas rodadas, a equipe teve um revés na última rodada e caiu para segundo no Grupo A, com 23 pontos, um a menos do que o líder Red Bull Brasil. Por isso, luta pela vitória e ainda torce para o time de Campinas não vencer o Guarani.

Se isso acontecer, garante não só o primeiro lugar da chave como também o da classificação geral do Paulistão.

Rebaixamento

O São Bento, que fez apenas quatro pontos, já está rebaixado para a Série A2 de 2020. Assim, outros quatro times lutam para não cair.

A situação é delicada para o São Caetano, que tem 7 pontos e saldo de -9. O Azulão enfrenta o São Paulo e precisa vencer de qualquer jeito para sonhar em se manter na A1. Com esse resultado, torce pelo revés de um desses times: Botafogo (8 pontos e -5 de saldo), Mirassol (10 pontos e -9 de saldo e 8 gols a favor) e Bragantino (10 pontos e -9 de saldo e 11 gols a favor).

Ao Botafogo, uma vitória sobre o Santos já garante a permanência. Se empatar ou perder, o São Caetano não pode ganhar do São Paulo.

Mirassol e Bragantino já tem situações um pouco mais controladas. Um empate basta para as equipes contra Oeste e São Bento, respectivamente. Em caso de derrota, os times torcem contra pelo menos um dos demais adversários.

Oeste x Mirassol

Arena Barueri, Barueri

Guarani x Red Bull

Estádio Brinco de Ouro, Campinas

Novorizontino x Ferroviária

Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte

São Bento x Bragantino

Estádio Walter Ribeiro, Sorocaba

Troféu do Interior

A disputa reúne os quatro melhores classificados excluindo os quatro grandes e os restantes que avançaram para as quartas. Ponte Preta (19 pontos) e Guarani (14) já estão garantidos. Oeste (12), Bragantino (10), Mirassol (10), Botafogo (8) e São Caetano (7) estão na disputa pelas outras quatro vagas.

Tabela do Paulistão