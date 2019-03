View this post on Instagram

Aquele futmesa de lei antes do treino para descontrair e começar as atividades daquele jeito! 💥 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🎥 TV Palmeiras/FAM ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #AvantiPalestra #Palmeiras #Verdão