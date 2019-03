Campeonato Paulista 2019: onde assistir ao vivo online o jogo ITUANO X CORINTHIANS

View this post on Instagram

É dia de Corinthians, Fiel Torcida! . ⚽ Ituano x Corinthians⠀ 🏆 Campeonato Paulista⠀⠀⠀ ⏱ 21h30 ⠀⠀⠀⠀⠀ 🏟 Novelli Júnior (Itu-SP)⠀⠀⠀ 📺 @canalpremiere . . #ITUxSCCP #VaiCorinthians #Corinthianismo #FielAtéoFim #MeuBMG #NãoÉSóPatrocínio #TimeDoPovo #Corinthians #Timão #CorinthiansTV #FielTorcedor #AFielÉFoda #TodosPorUm #NikeFutebol #Joli #EstrellaGalicia #UniversidadeBrasilOficial #ÉPositivo #CorinthiansÉPositivo #LoucoPotyCorinthians⠀