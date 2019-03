Flamengo: Imagens vazadas do suposto novo uniforme causam reações adversas de torcedores na internet

Circulam nas redes sociais uma provável imagem da nova camiseta do Flamengo. O manto sagrado, apelido dado pela torcida, terá listras mais finas e gola arredondada.

A imagem não oficial gerou reações diversas alguns odiaram o design e outros não acreditam que imagem seja verdadeira. O que se sabe até agora são os rumores em volta da camisa.

Sobre a nova camisa do Flamengo prefiro ficar com a minha antiga — Guiga (@guigazao1) March 19, 2019

Caralho, não param de dar rt na camisa nova falsa do Flamengo, vamos ser mais espertos rapaziada — flavio💪🏻 (@pgmflavio07) March 19, 2019

Segundo o sítio Lance, a camisa terá uma marca d'água com a escrita 'Mengão'. Além disso, a camisa terá um tom vermelho escuro e o logo da Adidas, parceira da equipe em branco.

A nova camisa do Flamengo será lançada na próxima semana, enquanto a informação sobre a veracidade do manto não é confirmada, deixamos aqui as fotos que estão agitando a internet.

Confira as fotos da nova camisa do Flamengo; Imagens ainda não foram confirmadas