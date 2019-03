Hamilton larga na pole na estreia da F1, na Austrália

O piloto Lewis Hamilton, da Mercedes, fez o melhor tempo nos treinos classificatórios deste sábado (16) e largará na pole position do Grande Prêmio da Austrália, que inaugura a temporada 2019 da Fórmula 1.

Com o tempo de 1min20s486, o inglês vai dividir a primeira fila com Valtteri Bottas, também da Mercedes. O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, ficaram com a segunda fila.

"Tentamos otimizar o balanceamento. Desde Barcelona, fizemos uma grande melhora nos assentos e parece ter dado certo. Não esperávamos essa diferença no tempo final", disse Hamilton, na coletiva de imprensa em Melbourne."Não poderíamos ter começado melhor a temporada", completou o piloto.

A corrida de Melbourne tem largada às 2h10 da madrugada do domingo, pelo horário de Brasília.