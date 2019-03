View this post on Instagram

Muitas chances criadas e bolas na trave, mas acabou de um jeito que não gostaríamos: São Paulo 1×1 Ferroviária, neste sábado (9), no Pacaembu. O gol do Tricolor foi marcado por Hernanes. #VamosSãoPaulo 🇾🇪 ‪⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‬ 📸 Rubens Chiri / saopaulofc.net