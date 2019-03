View this post on Instagram

Fala, Ligger! 🎤 Nesta sexta-feira a parada é contra o São Bento, em jogo que pode garantir o Toro Loko nas quartas de final. Escuta aí o que o zagueiro Ligger falou sobre a partida, às 18h45, no Moisés Lucarelli. #SomosTorosLokos #TeDáAsas