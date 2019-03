Neymar é processado pela Uefa por críticas à arbitragem em jogo que eliminou o PSG

A Uefa anunciou nesta quarta-feira que abriu um processo disciplinar contra Neymar por causa das críticas que o jogador fez à arbitragem depois da derrota do Paris Saint-Germain para o Manchester United, por 3 a 1, no último dia 6, na capital francesa, que selou a eliminação de sua equipe da Liga dos Campeões da Europa.

Afastado dos gramados por estar se recuperando de lesão, o astro brasileiro estava acompanhando a partida no estádio Parque dos Príncipes e se revoltou com os árbitros pela marcação de um pênalti favorável ao time inglês nos acréscimos do segundo tempo Ele usou as suas redes sociais e chegou a fazer um xingamento no fim de uma mensagem que ele publicou pouco depois da queda do PSG no torneio continental.

"Isso é uma vergonha! Ainda colocam 4 caras que não entendem de futebol pra ficar olhando lance em câmera lenta… Isso não existe! Como o cara vai colocar a mão de costas? Ah vá pá pqp", publicou Neymar, por meio de sua página no Instagram, inconformado com a decisão da arbitragem que permitiu ao United marcar o gol de pênalti que despachou o rival nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Por meio do comunicado que divulgou nesta quarta-feira, a Uefa disse que "nomeou um inspetor de ética e disciplinar para conduzir uma investigação" relacionada a esta atitude polêmica do atacante. A entidade também informou que poderá julgar o caso do brasileiro e de outros clubes e atletas que enfrentam processos disciplinares em um encontro de seus membros que está marcado para o próximo dia 28 de março.

No lance que motivou a marcação do pênalti decisivo do confronto realizado há uma semana, Dalot, do United, deu um chute despretensioso e Kimpembe, do PSG, saltou para cortar a bola e colocou o braço nela, mas ele estava de costas na jogada. O árbitro não marcou a penalidade em um primeiro momento, mas depois foi alertado pelo VAR (arbitragem de vídeo) sobre o toque no braço, reviu o lance e assinalou pênalti. Rashford foi para a cobrança e se tornou o herói da classificação da equipe inglesa, que no duelo de ida do mata-mata, na Inglaterra, havia sido derrotada por 2 a 0.