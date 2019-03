Morre Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco, aos 74 anos

O ex-presidente do Vasco Eurico Miranda morreu nesta terça-feira (12) aos 74 anos. Ele foi internado durante a manhã em estado grave em um hospital da Barra da Tijuca, zona sul do Rio, mas não resistiu.

Miranda tratava um câncer de cérebro, diagnosticado no ano passado. Seu treinamento envolvia radiologia e, em uma das sessões, ele chegou a sofrer um derrame, que deixou sequelas. Este foi o terceiro câncer do ex-dirigente, que ocupava o cargo de presidente do Conselho de Beneméritos do Vasco – os outros foram na bexiga e no pulmão.

Antes de ser presidente do clube carioca por quatro mandatos, entre 2002 e 2008 e entre 2014 e 2018, Eurico Miranda foi deputado federal pelo Rio de Janeiro por dois mandatos, entre 1995 e 2002.

