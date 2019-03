Eurico Miranda: Confira algumas das declarações mais engraçadas e polêmicas do cartola

O ex-presidente do Vasco Eurico Miranda faleceu no início da tarde desta terça-feira, 12, em decorrência a tratamentos de um câncer no cérebro. O cartola estava tratando pela terceira vez a doença.

Eurico ficou conhecido no mundo do futebol pelas declarações polêmicas e, algumas vezes, descabidas. Com o comportamento de sempre enaltecer o Vasco, o dirigente foi tratado como herói pelos torcedores e, também, como vilão.

Neste post você pode acompanhar alguns dos momentos mais polêmicos que podem ser encontrados no Youtube. Essas são algumas das controvérsias que fizerem Eurico ser odiado e adorado.

Compilação das declarações mais engraçadas e polêmicas do cartola

Eurico em reunião fazendo o que sabia fazer melhor, contrapor-se ao Flamengo

LEIA TAMBÉM: