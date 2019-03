Campeonato Carioca 2019: onde assistir ao vivo online o jogo BOTAFOGO X MADUREIRA

View this post on Instagram

Que show da torcida do FOGÃO! Uma grande festa para receber Diego Souza, ligação forte entre clube e torcida! Agora vamos continuar juntos pelo BOTAFOGO! Seja sócio e ajude o GLORIOSO a se tornar ainda mais forte! www.botafogo.com.br/soubotafogo E segunda tem Estádio Nilton Santos! Ingressos já à venda para BOTAFOGO x Madureira! Mulheres com camisa do FOGÃO não pagam. (Foto: Vítor Silva / SS Press / Botafogo)