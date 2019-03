Campeonato Baiano 2019: onde assistir ao vivo online o jogo BAHIA X VITÓRIA

View this post on Instagram

O Vitória retomou as atividades na tarde desta sexta-feira (8). O Leão volta a jogar no clássico Ba-Vi do próximo domingo (10), às 16h, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano. O grupo que foi titular no jogo da última quinta-feira (7) fez um regenerativo, enquanto os demais trabalharam a parte física e técnica. O elenco volta a treinar na manhã deste sábado (9), se concentrando em seguida. 📷 Maurícia da Matta