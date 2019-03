Copa do Nordeste 2019: onde assistir ao vivo online o jogo VITÓRIA X BOTAFOGO-PB

View this post on Instagram

O Vitória volta a jogar na próxima quinta-feira (7), contra o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste. O torcedor já pode adquirir seu ingresso pela internet, através do site do Futebol Card, além dos pontos físicos, nas bilheterias do Barradão (a partir das 12h) ou nas lojas do Vitória nos shoppings Lapa e Paralela, a partir das 13h desta quarta-feira (6). O Shopping Capemi só venderá no dia da partida, às 9h. VALORES Arquibancada: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia) Cadeira: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia) Gratuidade para crianças menores de 12 anos.