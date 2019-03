Liga dos Campeões: onde assistir ao vivo online o jogo BORUSSIA DORTMUND X TOTTENHAM

Nesta terça-feira (05), BORUSSIA DORTMUND e TOTTENHAM se enfrentam pela segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo será no Estádio Signal Iduna Park às 16h00 (horário de Brasília).

A missão alemã é quase impossível: enfrentar terceiro colocado do campeonato inglês, um dos times que mais evoluiu na Europa em termos de qualidade de jogo nos últimos cinco anos e vencer por mais de três gols de diferença.

O que joga a favor é que depois da goleada inglesa, o Tottenham não venceu no campeonato doméstico, foram duas derrotas e um empate.

A partida será transmitida ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo e pelo EI Plus. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.