Liga dos Campeões: onde assistir ao vivo online o jogo REAL MADRID X AJAX

Nesta terça-feira (05), REAL MADRID X AJAX se enfrentam pela segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo será no Estádio Santiago Bernabeu às 16h00 (horário de Brasília).

O Real precisa se recuperar de uma semana feita para ser esquecida. Os merengues enfrentaram o Barcelona duas vezes em casa e perderam as duas. Na primeira, deram adeus à chance de acabar com a hegemonia do rival na copa do Rei.

Na segunda, deram adeus a uma já complicada remontada no Espanhol. Na liga dos campeões está a chance salvar a temporada.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado TNT e pelo EI Plus. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.