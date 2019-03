Copa Libertadores 2019: onde assistir ao vivo online o jogo SAN JOSÉ X FLAMENGO

Nesta terça-feira (05), SAN JOSÉ X FLAMENGO se enfrentam pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2019. O jogo será no Estádio Jesús Bermúdez às 19h30 (horário de Brasília).

O Flamengo começou o segundo turno do carioca com duas vitórias, muito mais dominante que na primeira fase. No final de semana de enterro dos ossos, o rubro-negro enfrenta o arquirrival Vasco, mas antes deve ir Oruro, na altitude boliviana.

A cidade está a 3734 metros acima do nível do mar. Segundo o lateral direito Pará, isso não será problema para os brasileiros.

A partida será transmitida ao vivo pelo Fox Sports. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.