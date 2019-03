Agente de estrela do Real Madrid dispara: '(os torcedores) eles deveriam estar envergonhados'

O agente do autor de um dos gols mais importantes da última conquista do Real Madrid na Liga dos Campeões se irritou abertamente contra a torcida do clube.

Jonathan Barnett representa o galês, Gareth Bale, e disparou também contra os críticos do jogador na imprensa espanhola.

Em entrevista ao canal britânico Sky Sports, Barnet disse que a torcida merengue deveria beijar os pés de Bale depois de tudo o que ele conquistou em Madrid.

Bale já cumpriu seis anos de contrato com o Real marcou 104 gols e venceu 14 títulos nesse período. Inclusive, três Ligas dos Campeões, tudo sob a batuta da lenda francesa, Zinedine Zidane.

O agente ainda deu fim às especulações da mídia espanhol que havia colocado o galês junto a Marcelo e Asensio numa possível lista de saídas na janela de Verão europeia.

“Bale não vai a lugar algum neste verão. Não houve uma só conversa sobre a possibilidade de Bale deixar o Rela Madrid na janela de transferências.