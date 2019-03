Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo online o jogo NAPOLI X JUVENTUS

Neste domingo (3), NAPOLI X JUVENTUS se enfrentam pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo será no Estádio San Paolo às 16h45 (horário de Brasília).

Ainda invicta no campeonato, a Juventus enfrenta o adversário mais direto neste domingo. Apesar de vice-líder, a distância do Napoli é de 13 pontos para a Juve e se mostra quase que inalcançável com 13 partidas mais para o fim da competição.

A partida será transmitida ao vivo pela DAZN Brasil e em italiano pela Rai Internacional. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.