Figurinha de Tom Brady é leiloada por R$ 1,5 milhão

Uma figurinha do jogador de futebol-americano Tom Brady, do New England Patriots, foi leiloada por US$ 400 mil (cerca de R$ 1,5 milhão), informou nesta sexta-feira (2) o jornal "Los Angeles Times".

De acordo com a publicação, o card foi leiloado na última semana pela casa PWCC Marketplace, mas o valor da venda só foi confirmado ontem (2).

A rara figurinha do astro do Patriots era uma de quando Tom Brady estava no início da carreira, nos anos 2000. Como ele era ainda um jogador desconhecido, apenas 100 cards foram produzidos.

"Esta venda foi recorde, mas também amplamente prevista. O mercado de cards está amadurecendo rapidamente entre os investidores, e os preços recordes estão se tornando cada vez mais frequentes", disse Brett Huigens, executivo da casa de leilões.

No início de fevereiro, o marido de Gisele Bündchen faturou seu sexto título do Super Bowl e se tornou o maior vencedor da liga nacional de futebol americano como atleta. Além disso, aos 41 anos de idade, ele é o mais velho da história a ser campeão.