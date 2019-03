Campeonato Carioca 2019: onde assistir ao vivo online o jogo VOLTA REDONDA X BOTAFOGO

Neste sábado (2), VOLTA REDONDA X BOTAFOGO se enfrentam pela 2ª rodada do segundo turno do Campeonato Carioca 2019. O jogo será no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, às 19h00 (horário de Brasília).

O Fogao derrotou o Cuiabá pela Copa do Brasil no meio de semana por 3 a 0. Na estreia da segunda fase do Campeonato carioca, no entanto, teve que se contentar em um empate com o Vasco por 1 a 1. A vitória no jogo do sábado será muito bem vinda para criar uma nova fase de bonança no clube da estrela solitária.

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.