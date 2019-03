Campeonato Paulista 2019: onde assistir ao vivo online o jogo SÃO BENTO X CORINTHIANS

Neste sábado (2), SÃO BENTO X CORINTHIANS se enfrentam pela 9ª rodada do Campeonato Paulista 2019. O jogo será no Estádio Walter Ribeiro, às 16h30 (horário de Brasília).

Apesar de ainda não demonstrar muita criatividade no meio de campo, o Corinthians fez um mês de fevereiro acima das expectativas. Venceu os dois clássicos, contra São Paulo e Palmeiras, e conquistou as classificações na copa do Brasil e na Sul-americana contra um proderos Racing.

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.