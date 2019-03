Campeonato Paulista 2019: onde assistir ao vivo online o jogo SANTOS X OESTE

Neste sábado (2), SANTOS X OESTE se enfrentam pela 9ª rodada do Campeonato Paulista 2019. O jogo será no Estádio do Pacaembu, às 19h00 (horário de Brasília).

O Santos se mantém como o gigante paulista com melhores resultados no Paulistão 2019. Em oito partidas foram seis derrotas, um empate e uma derrota. O time de Sampaoli está muito bem organizado e leva um ponto de vantagem para o Palmeiras, com um jogo disputado a menos.

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.