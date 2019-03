Campeonato Espanhol: onde assistir ao vivo online o jogo REAL MADRID X BARCELONA

Neste sábado (2), REAL MADRID X BARCELONA se enfrentam pela segunda partida das semifinais da Copa do Rei. O jogo será no estádio Santiago Bernabéu às 16h45 (horário de Brasília).

O segundo do duelo da semana entre os maiores rivais da Espanha está para acontecer e quem tem a vantagem é o Barcelona. A vitória por 3 a 0 no meio de semana acabou com as pretensões do Real de destronar o rival da Copa do Rei.

O jogo agora é válido pelo campeonato espanhol, competição que o Barça já lidera há várias rodadas. Os Blaugranas estão a nove pontos do Real Madrid, terceiro colocado e sete pontos à frente do Atlético, vice-líder.

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN Brasil. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.