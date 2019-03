Campeonato Carioca 2019: onde assistir ao vivo online o jogo FLUMINENSE X RESENDE

Nesta sexta-feira (1), FLUMINENSE X RESENDE se enfrentam pela 2ª rodada do segundo turno do Campeonato Carioca 2019. O jogo será no Estádio Moça Bonita, às 16h00 (horário de Brasília).

Paulo Henrique Ganso e o Fluminense estrearam com vitória na Taca Rio em cima do Bangu por 2 a 0. No meio de semana, o tricolor empatou pela Sul-americana contra o Antofagasta, do Chile por 0 a 0. Nesta sexta, o novo camisa 10 do FLu volta a campo pelo carioca, na tentativa de emplacar a segunda vitória seguida na competição.

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.