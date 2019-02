Vinicius Jr. é convocado por Tite para a seleção brasileira pela primeira vez; confira lista

O técnico Tite, da seleção brasileira, fez a primeira convocação de 2019 nesta quinta-feira (28) para os próximos amistosos de março. Pela primeira vez, o jogador Vinicius Jr., atacante do Real Madrid, está na lista. Segundo o "professor", a chamada foi uma aposta na boa temporada que o atleta vem fazendo na Espanha.

A ausência de Neymar na lista, que se recupera de lesão no metatarso, também é assunto. Segundo o médico da Seleção, a expectativa é que até a Copa América o craque esteja em condições físicas ideais, melhor até do que estava na Copa do ano passado.

Sobre Vinicius Jr. ser um substituto para o Neymar, Tite é cauteloso. "Não acredito em pular etapas. Vamos deixar com que o tempo dê a ele essa maturidade".

O técnico também ressaltou a evolução do atleta desde que iniciou sua carreira internacional, no meio do ano passado. "Ele tem duas marchas a mais do que o normal. Ainda vai desenvolver técnica, precisão de finalização. Isso o tempo vai construir", completou.

Os próximos jogos da Seleção brasileira são contra o Panamá, no dia 23, e contra a República Tcheca, no dia 26, em preparação para a Copa América – que começa em junho. O treinador, porém, ressaltou que essa ainda não é a lista final para o torneio.

"Nada está fechado. Agora é a oportunidade de outros competirem. O desempenho, a evolução, tudo isso vai ser decisivo". Dentre os jogadores fora da lista estão nomes como Marcelo, Douglas Costa, Fernandinho, Willian e Paulinho.

Confira a lista completa de atletas convocados: