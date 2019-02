Astro do futebol americano Russell Wilson visita CBF e veste camisa da seleção brasileira

O quarterback do Seattle Seahawks e um dos maiores astros da NFL Russell Wilson está de férias no Brasil após o final da temporada no futebol americano.

Hospedado no Rio de Janeiro, Wilson visitou nesta quinta-feira (28) o Museu Seleção da CBF, vestiu a camiseta amarela da seleção brasileira e posou para fotos.









A cantora e esposa de Russell, Ciara, também acompanhou o marido na visita.

O atleta esteve em um shopping na Barra da Tijuca nesta quarta-feira, onde encontrou-se com fãs para fotos e autógrafos. De acordo com O Globo, o quarterback também irá se encontrar com as cantoras Iza e Karol Conká, e o rapper Rincon Sapiência durante sua estadia no país.