Copa do Rei: onde assistir ao vivo online o jogo REAL MADRID X BARCELONA

Nesta quarta-feira (27), REAL MADRID X BARCELONA se enfrentam pela segunda partida das semifinais da Copa do Rei. O jogo será no estádio Santiago Bernabéu às 16h45 (horário de Brasília).

O Real foi até o Camp Nou e conseguiu segurar o líder do campeonato espanhol em um empate por 1 a 1. Agora diante da torcida tem a chance de dar fim à hegemonia que o Barca carrega no torneio nacional.

O time blaugrana venceu as quatro últimas edições e abriu vantagem de 11 conquistas em relação ao rival. São 30 títulos do Barcelona contra 19 do Real Madrid.

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN Brasil. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.