﻿Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo online o jogo MANCHESTER CITY X WEST HAM

Nesta quarta-feira (27), MANCHESTER CITY X WEST HAM se enfrentam pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será no Etihad Stadium às 17h00 (horário de Brasília).

O City já venceu o primeiro troféu na temporada. A conquista do fim de semana foi frente ao Chelsea, pela Copa da Liga. Ainda na perseguição do Liverpool na Premier League, a diferença de um ponto põe os comandos de Guardiola na disputa. A maior conquista, no entanto, seria chegar a uma final de Champions League.

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 2. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.